Песков назвал наивной публикацию Bloomberg о попытках Москвы интегрировать ДНР и ЛНР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию агентства Bloomberg, в которой говорилось о якобы плане Кремля интегрировать непризнанные Донецкую и Луганскую народные республики, передает РИА «Новости».

«Сам вопрос абсурдный. Уже на протяжении многих лет и президент (Владимир) Путин, и российские представители на самых различных уровнях говорят об этом, что Москва не пытается интегрировать в Россию непризнанные республики Донбасса — ДНР и ЛНР», — заявил Песков.

По его словам, подобные публикации — «это какие-то наивные и достаточно примитивные новости».

«План один — добиться выполнения минских договоренностей, оказать всевозможное влияние вместе с нашими партнерами по «нормандской четверке» с тем, чтобы способствовать тому, чтобы Киев сам смог найти выход из тех последствий, которые возникли после гражданской войны и силового переворота три года назад», — сказал пресс-секретарь, отвечая на вопрос о том, есть ли у Кремля какой-либо план.

Кроме того, песков подчеркнул, что вопрос ДНР и ЛНД является внутриукраинской проблемой.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что власти России намерены «постепенно интегрировать» территории Донбасса, «похоронив надежды на мирное урегулирование и избавление от санкций в ближайшее время».

Как отмечало агентство, Россия предпринимает постепенные шаги, используя блокаду украинских активистов как политическое прикрытие, чтобы установить контроль над ключевыми экономическими точками в Донбассе и наладить отношения с самопровозглашенными ЛНР и ДНР.