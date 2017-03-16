Песков: Письмо Януковича о вводе войск в Кремле не получали

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в администрации президента не получали никакого письма от бывшего президента Украины Виктора Януковича с просьбой ввести войска.

Об этом сообщает "Слово и Дело" со ссылкой на "Интерфакс.

"Дело в том, что никакого письма официально в администрацию президента не поступало. Никакого подобного документа в администрации президента не регистрировалось", - заявил Песков.

При этом он не прокомментировал заявление полномочного представителя РФ Виталия Чуркина в ООН на заседании Совета безопасности, где полпред говорил, что такое письмо существует, и он уполномочен о нем доложить.

"Этого я не знаю. Я могу только констатировать ситуацию де-факто и де-юре, то есть то, что я уже сказал", - отметил пресс-секретарь.

Ранее в Кремле отказались комментировать заявления Генпрокуратуры РФ о том, что Янукович не обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой о вводе российских войск в Украину 1 марта 2014 года.

ГПУ владеет доказательствами обращения Януковича к РФ с просьбой ввести войскаУ Генеральной прокуратуры Украины есть доказательства, подтверждающие подлинность обращения Виктора Януковича к России с просьбой ввести войска.

Как известно, на заседании Совбеза ООН полпред РФ Чуркин зачитал обращение Януковича, в котором присутствовал текст "обращаюсь к президенту России Владимиру Владимировичу Путину с просьбой использовать Вооруженные силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины".

Главная военная прокуратура Украины уже получила в ООН официальную фотокопию заявления Януковича от 1 марта 2014 года с просьбой ввести войска Российской Федерации в Украину.

Напомним, Виталий Чуркин умер 20 января 2017 года в Нью-Йорке за день до своего 65-летия. Американским судмедэкспертам пока запрещено называть причины его смерти.

Слово і Діло

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