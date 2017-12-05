По делу Саакашвили задержали его посредника с Курченко и сотрудника антикоррупционного комитета ВР, - Луценко

Правоохранители в рамках уголовного производства касательно противоправной деятельности лидера "Рух нових сил" Михеила Саакашвили задержали двух его соратников - Севериона Дангадзе, а также гражданина по имени Назар, который работает постоянным консультантом в комитете Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики.

Об этом во время брифинга 5 декабря, который транслировал телеканал "112 Украина", сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

Луценко сообщил, что, после того как прокуратура получила доказательства подтверждения финансирования окружения Саакашвили со стороны соратников Виктора Януковича, произошла утечка информации и Северион Дангадзе бежал из Киева. Его попытались задержать на прошлой неделе в Буковеле, а потом во Львове.

"Северион Дангадзе отзвонился московскому партнеру и заявил, что он вынужден бежать из Киева. Проведенные оперативно-розыскные мероприятия позволили нам установить на прошлой неделе, что он находится в Буковеле. Специальная группа выехала туда, к сожалению, разминулись, и во Львове в минувшую субботу произошла попытка задержания Дангадзе, в ходе чего он бежал возле стоянки супермаркета, а его сопровождающий по имени Назар, фамилию которого мы пока не разглашаем, который работает постоянным консультантом в комитете ВР по вопросам антикоррупционной политики, был задержан", - сообщил генпрокурор.

По его словам, у г-на Назара обнаружили сумку с документами, где указано, куда расходовались средства Сергея Курченко.

"На автобусы, телевидение, питание, подкуп различных лиц и тому подобное", - уточнил Луценко.

После этого, по его словам, состоялась спецоперация по задержанию самого Севериона Дангадзе.

"Было установлено, что он уже на другой машине своей знакомой пытается покинуть территорию Украины, двигаясь с большой скоростью из столицы в сторону российской границы. На посту полиции близ города Лубны он был задержан работниками прокуратуры, а позже и СБУ. Северион Дангадзе был в официальном порядке с соблюдением всех законных процедур задержан, допрошен. Ему было предъявлено первое подозрение, сегодня предъявляется второе подозрение", - сообщил генпрокурор.

Подозрения сводятся к ст. 110 (госизмена) и ст. 256 (сотрудничество с членами преступной группировки).

Как сообщалось, Саакашвили задержали по подозрению в содействии участникам преступной организации и поддержке преступной деятельности.