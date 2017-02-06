Под Бахмутом произошла стычка между полицией и участниками блокады ОРДЛО

Полиция под руководством Аброськина применила спецсредства против участников блокады.

В районе города Часов Яр неподалеку от Бахмута Донецкой области в понедельник, 6 февраля, произошла стычка между участниками торговой блокады ОРДЛО и сотрудниками полиции.Как сообщила пресс-служба ГУ НПУ Донецкой области, неизвестные в масках пытались перекрыть трассу и заблокировать движение автомобильного транспорта. На место прибыли сотрудники Бахмутского райотдела, а также глава полиции области Вячеслав Аброськин, в адрес которых неизвестные высказывали оскорбления.

"Сотрудниками полиции в пределах компетенции были приняты меры по восстановлению движения. В настоящее время проезд на указанном участке трассы восстановлен", - сказали в полиции", - пояснили в полиции.

На видеозаписи, которую в Facebook опубликовал свидетель инцидента Игорь Громов, полицейские в балаклавах оказывали физическое воздействие и применяли спецсредства против участников блокады, пытаясь оттеснить их на обочину, чтобы освободить дорогу для проезда автобусов.

Народный депутат от "Самопомочи" Семен Семенченко, который присутствовал на месте инцидента, вступил в словесную перепалку с Аброськиным.

Сотрудники полиции проигнорировали требование депутата предъявить служебные удостоверения.

Начальник областной полиции, как видно на видеозаписи, отказался представиться и показать удостоверение, а также заявил, что он "тоже журналист".

Семенченко, в свою очередь, заявил, что полиция сопровождала автобусы с "титушками", которые направлялись в Бахмут, чтобы спровоцировать силовой конфликт с участниками блокады.

Депутат заявил, что располагал информацией о возможном наличии у "титушек" огнестрельного оружия, однако полиция отказалась досматривать автобусы и проверять документы у пассажиров.

В полиции же утверждают, что в автобусах находились работники теплоэлектростанции, в основном - женщины.

"Лица в балаклавах перекрыли дорогу, заблокировав проезд автобуса с сотрудниками Кураховской ТЭС, в основном - женщинами, а также транспорта аварийных служб и военного назначения, которые ехали в направлении Константиновки", - сказано в сообщении пресс-службы областной полиции.

В то же время, журналист Игорь Громов, который находился непосредственно на месте конфликта, опубликовал видеозапись, сделанную в салоне одного из автобусов. В нем находилась группа мужчин, которые, заметив камеру, спрятали лица в капюшоны и отказались отвечать на вопрос, кто они, с какой целью и куда направляются.

Напомним, 25 января ветераны АТО, среди которых народные депутаты Семен Семенченко, Тарас Пастух и Владимир Парасюк, заблокировали ветку железной дороги Луганск - Лисичанск - Попасная на участке Горское - Золотое для пресечения торговли с оккупированными районами Донецкой и Луганской областей. Блокпост блокады получил название "Редут Богдана". Ветераны разместили на железнодорожном пути три деревянных "ежа" и заблокировали грузы, перемещаемые на оккупированную территорию.

Участники акции заявили, что эти меры направлены, в том числе, на освобождение заложников террористических формирований ОРДЛО.

На следующий день прокуратура открыла в отношении участников блокады уголовное производство по ч.1 ст.279 Уголовного кодекса (блокирование транспортных коммуникаций).

2 февраля около 50 человек с помощью автомобилей перекрыли железнодорожные переезд в Бахмуте Донецкой области.