Політолог Небоженко розповів про кадрову політику Зеленського

Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля не звільнятимуть до кінця року, а міністр внутрішніх справ Арсен Аваков може пересидіти ще кількох прем'єрів.

Про це сказав політолог Віктор Небоженко.

"Міняють частину міністрів, щоб списати на них невдачі.

Коли державний секретар США Блінкен приїжджав в Україну, то піднімав питання кризи корпоративного управління. Великі державні монополії, такі як Укрзалізниця, виявилися без політичної відповідальності. Щоб не відбувалося, наглядова рада не несе відповідальності, керівник УЗ і міністр інфраструктури також.

Корупційні ризики у МОЗі більші, ніж в інших міністерствах. Президента Зеленського оточують фінансово-промислові і лобістські групи. Вимагають зняття Степанова, тому що хочуть сісти на потоки. Боротьба з коронавірусом триватиме довгі роки. А це закупівлі вакцин, обладнання. Степанову кажуть: "Посидів, заробив трішки - йди. Дай заробити іншим". Можливо заведуть кримінальну справу. Прийде інша група, яка сяде на потоки. А через рік її страшенно розкритикують і прийде новий міністр. Зеленського активно використовують ті, хто зароблять на корупції", - каже політолог.

Президент залишить прем'єра Шмигаля на роботі принаймні до нового року, дозволяє йому змінити низку міністрів.

"Щоб показати суспільству - Кабмін працює. Авакова не звільнятимуть", - говорить експерт. Припускає - можливо звільнять міністра юстиції Дениса Малюську.

Аваков - як вічний міністр, може пересидіти ще трьох прем'єрів. При цьому інші урядовці "метушаться наче в метро - проїхали зупинку і пішли".

Шмигалю вдається втриматися на посаді за рахунок дружби Зеленського з олігархом Ахметовим, каже Віктор Небоженко.

Відставки міністрів не позначаться на рейтингу Зеленського.

"Рейтинг стабілізувався. Зеленський має ядро 20%, які змінюватися до початку виборчої кампанії не будуть. Зараз у Зеленського самий високий рейтинг", - говорить політолог і називає проблему президента і офісу на чолі з Єрмаком - відсутність за два роки серйозної лави запасних у владній команді.

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