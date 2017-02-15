"Полная импотентность": Бессмертный обвинил ОБСЕ в провале миссии на Донбассе

Бывший представитель Украины в минской контактной группе Роман Бессмертный заявил, что ОБСЕ не может справиться с вопросами безопасности на Донбассе и в Европе.

Об этом сообщает Лига.net.

"Очевидно, что ОБСЕ не справляется с вопросом безопасности на европейском континенте. Очень важен диалог Украины с австрийским председательством по тому, какие нужны изменения в системе безопасности ОБСЕ для того, чтобы организация была действенной", - отметил Бессмертный.

По его словам, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ даже не отвечают на вопрос, кто начал стрелять на Донбассе, когда мониторят ситуацию.

"Я говорю о полной импотентности ОБСЕ, как структуры, которая должна отвечать за безопасность на европейском континенте", - резюмировал Бессмертный.

Как сообщал "Обозреватель", накануне Тымчук рассказал о численности российской техники в рядах "Л/ДНР" на Донбассе.

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