Польське місто призупинило відносини з Тернополем через стадіон Шухевича

Польське місто Замостя призупинило відносини з Тернополем і відмовилося від спільного проєкту з містом через надання тернопільському міському стадіону імені головнокомандуючого УПА Романа Шухевича.

Про це заявив 10 березня мер Замостя Анджей Внук.

"Я поважаю право кожного народу на власне розуміння історії. Проте, я не можу пройти повз жорстокість війни і неповагу до беззахисних жертв польського народу", - зауважив Анджей Внук.

Він заявив, що Замостя призупиняє всі відносини у сфері місцевого самоврядування з владою Тарнополя. Крім того, польсько-український проєкт під назвою "Спільна історія двох міст - Тернополя та Замостя" реалізований не буде.

Обидва міста мали реалізувати проєкт, для якого вони отримали фінансування з фондів ЄС в рамках Програми прикордонного співробітництва Польща-Білорусь- Україна. Його вартість становила 68 713 євро.

Внук зазначив, що поведінка депутатів Тернопільської міської ради явно суперечить заявам виконавчої влади - мера і апарату місцевого самоврядування - про спільну роботу по збереженню польської і української спадщини, розвитку міжнародного співробітництва та збереженню пам'яті про місто.

"Я вірю, що наші українські партнери зрозуміють, що будь-яка ініціатива з прославляння військових злочинців має наслідки. Будь-яка така ініціатива повинна враховувати почуття родин жертв та польського народу", - заявив мер Замостя.

На сесії Тернопільської міської ради 5 березня ухвалили рішення про присвоєння назви міському стадіону "Тернопільський міський стадіон імені Романа Шухевича".

Це рішення засудив посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон. В МЗС України заявили, що дипломати повинні працювати над зміцненням дружби та взаємної поваги між українським та ізраїльським народами, а не навпаки.