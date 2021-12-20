Порошенка повторно викликали у ДБР. Вручатимуть клопотання про запобіжний захід

П'ятого президента України Петра Порошенка повторно викликають до Держбюро розслідувань.

Про це заступник начальника департаменту нагляду за органами держбезпеки Офісу генпрокурора Іван Кисилевич розповів 20 грудня на брифінгу в Києві, трансляцію вели у Facebook Служби безпеки України.

Він нагадав, що Порошенка викликали сьогодні до Держбюро розслідувань на 10.00.

"Вказана особа не з'явилася, про причини неявки не повідомила. Сьогодні також в.о. генерального прокурора прийнято рішення про повідомлення вказаній особі про підозру за ст. 111 та ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Це державна зрада та сприяння діяльності терористичних організацій. [...] Оскільки колишній президент України сьогодні не прибув на виклик, ми направили повторний виклик на четвер, 23 грудня 2021 року на 10.00. Саме тоді буде вирішуватися питання про вручення клопотання про обрання запобіжного заходу", - заявив прокурор. Він уточнив, що повідомлення про підозру Порошенку надіслали у спосіб, який передбачено законодавством.

Кисилевич сказав, що поки невідомо, про який запобіжний захід проситимуть прокурори.

"На те, який саме буде запобіжний захід, впливатиме багато факторів. Це і процесуальна поведінка особи, і наявність ризиків", - пояснив він.

Прокурор зазначив: якщо Порошенко 23 грудня не приїде до ДБР, цю обставину враховуватимуть під час складання клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

Підозру про держзраду та сприяння діяльності терористичним організаціям Порошенку висунули сьогодні. Адвокат п'ятого президента Ілля Новіков говорив, що підозру "засунули в щілину хвіртки", ЗМІ писали, що документ надіслали поштою.

Порошенко зараз перебуває у закордонній поїздці. В Україну він повернеться "після запланованих міжнародних зустрічей та короткої відпустки", сказав екссекретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов.

17 грудня Порошенку намагалися вручити повістку про виклик у ДБР у "вугільній справі", але він сів в автомобіль і поїхав, а потім полетів з України.

8 жовтня про підозру в державній зраді та пособництві тероризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 і ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу) повідомили нардепа від "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука. Кримінальне провадження стосується незаконного постачання вугілля з ОРДЛО.

За даними слідства, за час існування схеми, у 2014-2015 роках, терористів "ДНР" і "ЛНР" профінансували на більш ніж 200 млн грн. Генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомляла, що у справі, окрім Медведчука, фігурують ексрадник міністра енергетики Сергій Кузяра, а також "високопосадовці країни, Нацбанку тощо, керівники проросійських терористів на окупованих територіях, представники влади РФ".

Голова СБУ Іван Баканов заявляв, що у межах розслідування справи за підозрою на адресу Медведчука перевірятимуть причетність Порошенка та ексголови Національного банку України Валерії Гонтаревої.

"Порошенко категорично відкидає звинувачення з боку влади і вважає їх класичним взірцем сфабрикованих політично мотивованих справ та чорного піару проти політичних опонентів", - заявили у партії "Європейська солідарність".

Сам Порошенко запевняв, що у 2014 році уряд України і він як глава держави "мусили рятувати ситуацію" в енергетиці. Він наголосив, що Росія влаштувала тоді Україні "тотальну блокаду".