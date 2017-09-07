Порошенко допустил проведение референдума относительно членства в НАТО (полное видео выступления)

Президент Украины Петр Порошенко во время обращения к Верховной Раде 7 сентября заявил о том, что не исключает проведение референдума относительно членства Украины в НАТО, чтобы продемонстрировать волю украинского народа.

По словам украинского лидера, сейчас наша власть в одностороннем порядке выполняет пункты плана действий относительно членства в Альянсе.

"Без формального одобрения Плана действий относительно членства, мы, тем не менее, выполняем его в одностороннем порядке", - приводит "Интерфакс- Украина" его цитату.

Также он добавил, что вместе с партнерами из НАТО Украина развивает свою армию в соответствии со стандартами Североатлантического альянса, "которых она, в основном, должна достичь уже к концу 2020 года".

Порошенко выразил уверенность, что именно армия станет первой государственной институцией, которая будет соответствовать критериям членства в НАТО.

Гарант выразил мнение, что опросы общественного мнения показывают, что большинство украинцев поддерживают вступление Украины в Евросоюз и присоединения к НАТО.

"Я не исключаю, что инициирую в положенное время соответствующий референдум, чтобы продемонстрировать волю украинского народа. Всем: и нашим друзьям, и агрессивному соседу, и всем украинским политикам... Чтобы при любых политических раскладах никому из них не захотелось ревизовать этот курс и развернуться", - добавил он.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заверил, что Украина станет страной-членом Евросоюза и НАТО.

"Настойчиво работая, мы будем приближать те дни, когда в перспективе Украина станет членом Евросоюза и участницей НАТО", - подчеркнул он.

По материалам Интерфакс-Украина