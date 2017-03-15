Порошенко на заседании СНБО: Наша цель - восстановление суверенитета Украины

Цель украинских властей - восстановление суверенитета страны. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в ходе экстренного заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, передает пресс- секретарь главы государства Святослав Цеголко в Twitter.

"Наша цель - восстановление суверенитета Украины", - сказал глава государства.

Экстренное заседание СНБО уже стартовало.

Отметим, Совет национальной безопасности и обороны проводит заседание, в ходе которого могут ввести санкции против российского "Сбербанка".

Напомним, Гражданский корпус "Азов" 13 марта провел акцию около отделения "Сбербанка" на ул. Владимирской в Киеве. Участники митинга принесли бетонные блоки и "замуровали" вход в учреждение в знак протеста против работы банка в Украине. Также они жгли фаеры. "Сбербанк" временно приостановил работу отделения на ул. Владимирской в Киеве и подал заявление в правоохранительные органы. Подпишитесь на 112.ua в вашем Telegram и Facebook. Оперативно и лаконично о самом важном.