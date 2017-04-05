Порошенко назначил Марию Гайдар своим внештатным советником

Президент Украины Петр Порошенко назначил депутата Одесского областного совета, бывшего заместителя главы Одесской облгосадминистрации Марию Гайдар своим внештатным советником

Соответствующий указ No83/2017 от 28 марта 2017 года обнародован на сайте президента Украины.

"Назначить Гайдар Марию Егоровну советником президента Украины (вне штата)", - сказано в документе.

Как сообщалось, в мае 2016 года М.Гайдар ушла с должности заместителя главы Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили в связи со вступлением в силу нового закона о государственной службе. При этом М.Гайдар стала советником М.Саакашвили. В ноябре 2016 года сам М.Саакашвили заявил об отставке с поста главы Одесской ОГА, а позже объявил о создании новой политической силы.

В свою очередь М.Гайдар заявила, что пока не планирует присоединяться к новой политсиле М.Саакашвили.