Порошенко о решении суда ООН: Мы на правильном пути

Решение Международного суда ООН является многообещающим, потому что по обоим судебным искам была признана юрисдикция Международного суда в Гааге.

Об этом заявил Президент Петр Порошенко представителям СМИ в Лондоне, комментируя решение суда в Гааге, сообщает пресс-служба главы государства.

"Мы уверены в том, что сегодня мы на правильном пути. Мы надеемся на успешное рассмотрение указанных дел", - сказал Президент.

Как сообщал Укринформ, в среду, 19 апреля, Международный суд ООН вынес промежуточное решение по делу "Украина против России", признав за собой юрисдикцию prima facie для рассмотрения данного дела.

Суд огласил, что Украина не предоставила необходимых доказательств для утверждения мер по конвенции о запрете финансирования терроризма и из-за это отказался утвердить меры по этой конвенцией.

Вместе с тем, Суд согласился с ключевыми требованиями Украины по конвенции о недискриминации и обязал Россию возобновить деятельность Меджлиса и прекратить дискриминацию меньшинств.