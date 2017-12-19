Порошенко о резолюции ООН по Крыму: Это мощный сигнал агрессору

Президент Петр Порошенко приветствовал принятие Генассамблеей ООН обновленной резолюции о нарушениях прав человека в Крыму. Об этом он написал в своем Facebook.

"Несмотря на гибридные попытки Москвы закрыть "крымский вопрос", международный фронт по деоккупации Крыма крепнет. Несмотря на жестокие репрессии Кремля, человеческую свободу и достоинство не сломать. Несмотря на откровенные манипуляции, преступления Кремля не скрыть. Как и не избежать международной ответственности за них - ни заказчикам, ни организаторам, ни исполнителям", - написал Порошенко.

По его мнению, сегодняшняя резолюция - это мощный сигнал агрессору, что "за нами верховенство международного права, правда и справедливость".

Генеральная ассамблея ООН сегодня одобрила обновленную резолюцию "Ситуация с правами человека в АР Крым и г.Севастополь, Украина". За резолюцию проголосовали 70 стран, против - 26 стран, еще 76 стран воздержались.