Порошенко отреагировал на ситуацию с Саакашвили

Государство-оккупант Россия делает ставку на то, чтобы подорвать ситуацию в Украине изнутри, а не исключительно военным способом. Так, не называя фамилий, президент Петр Порошенко прокомментировал ситуацию с оппозиционным политиком Михаилом Саакашвили, находясь с визитом на Яворовский полигон по случаю Дня Вооруженных Сил Украины.

Он отметил, что неизменной остается "агрессивная природа и ненависть российской власти к украинцам".

"Все большую ставку враг делает на то, чтобы бить в спину, подрывать изнутри, дестабилизировать ситуацию в стране... В Москве не жалеют сил, да и денег у них куры не клюют. И фамилии здесь ни к чему. Знаете, я думал, что меня трудно чем-либо удивить. Но то, что вчера увидела и услышала вся страна, потрясло и шокировало всех", - сказал глава государства.

Порошенко поблагодарил ГПУ и СБУ "за профессиональную работу по защите национальных интересов и государственности".

"Что радует - то, что украинский народ еще до наших силовиков профинансированную из Москвы гоп-компанию раскусил еще раньше. И поэтому проигнорировал тот лагерь под Верховной Радой", - отметил он.

Порошенко заявил, что организаторы акций под Радой "жаждали крови" и провоцировали силовиков.

"Армия не для того держит фронт, чтобы враг орудовал в глубоком тылу. И мы даем подобным делам отпор", - сказал президент.

5 декабря 2017 года сотрудники ГПУ и СБУ пришли с обыском в квартиру, где проживал Саакашвили. Его попытались задержать по подозрению в содействии участникам преступных организаций. Задержание происходило на крыше дома, куда забрался политик. Позже сторонники Саакашвили не дали правоохранителям его увезти, заблокировав их автомобиль. Протестующие помогли политику выбраться из авто, разбив стекла и сломав дверь.

Примерно в то же время глава ГПУ созвал экстренный брифинг, на котором объявил, что акции Саакашвили в Украине якобы спонсировал беглый олигарх Сергей Курченко из окружения Виктора Януковича. Позднее сторонники Саакашвили установили перед Радой несколько палаток, а после ночной потасовки, где пострадали обе стороны, политик призвал президента Петра Порошенко "прекратить провокации".

6 декабря ГПУ объявила Саакашвили в розыск.