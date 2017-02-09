Порошенко ожидает, что безвизовый режим начнет действовать летом

Президент Петр Порошенко рассчитывает на введение Европейским Союзом безвизового режима для украинцев летом. Об этом он сказал в ходе совместной с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом пресс-конференции, передают Українські Новини.

"Высоко оцениваю поддержку главы греческого правительства в вопросе скорейшего введения безвизового режима, и сегодня обсудили, что это ускорит также украинский туризм в Грецию. Желательно, и мы договорились скоординировать наши усилия, чтоб это произошло, и украинцы имели возможность путешествовать уже этим летом", - сказал Порошенко.

Он добавил, что Ципрас это поддерживает.

Порошенко считает, что греческим туристам было бы особо интересно увидеть Киев, а также Одессу и Мариуполь, которые исторически связаны с Грецией.

Как сообщали Українські Новини, Порошенко ожидает прогресса в процессе ратификации Нидерландами соглашения об ассоциации с ЕС в феврале. В декабре ЕС подтвердил выполнение Украиной всех условий для получения безвизового режима.

Напомним, 2 февраля безвизовый режим для Грузии был утвержден на сессии Европарламента, следующим шагом является формальное принятие Советом ЕС.