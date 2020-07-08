Порошенко під Печерським судом: влада хоче обмежити участь української опозиції у виборах

Нинішня влада організувала "зелену хвилю" для російської "п'ятої колони" і поночі ухвалює злочинні рішення, щоб обмежити українській опозиції участь у місцевих виборах. Про це під час мітингу проти політичних репресій під Печерським судом заявив п'ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко. Він подякував тисячам небайдужих українців, які вкотре приїхали з різний куточків нашої держави.

"Дякую, що втретє десяток тисяч людей приходить під Печерський суд, щоб сказати рішуче "ні" політичним репресіям. Щоб сказати рішуче "ні" зеленій владі - недосвідчених, мстивих, дрібних і нікчемних людей - яка організувала світлофорну "зелену хвилю" російській п'ятій колоні всередині України. Влада, яка бореться не з Росією, не з окупантом, а з українськими волонтерами, добровольцями - із Софією Фединою, Марусею Звіробій, порушує кримінальну справу проти Володимира В'ятровича, бореться з нашим генералами - "кіборгами" на кшталт Марченка", - наголосив Порошенко.

"Для чого вони це роблять? Вони нас з вами хочуть залякати. Вони самі раніше були потерпілі, а сьогодні вже стали паралізовані від страху. Вони не здатні нічого робити для України. І вони весь він час присвячують тому, щоб запроторити українську опозицію за грати", - зазначив Порошенко.

"Ми хочемо нагадати: в 2013-му році один такий був. Ми всі дуже добре пам'ятаємо, чим він закінчив. Ворота на Ростов і квиток до Ростова напоготові", - попередив лідер "Європейської Солідарності".

Порошенко повідомив, що напередодні вночі Печерський суд ухвалив рішення продовжити термін розслідування ще на три місяці.

"Сьогодні вночі, бо всі паскудні і дрібні справи вони роблять вночі, Печерський суд ухвалив рішення продовжити ще на три місяці за межами року, коли закон зобов'язує закінчити справу, розслідування справи про призначення мною заступника керівника розвідки. Вночі такі речі робити - це злочин, під тиском такі речі робити - це злочин, і тиснути - це злочин. Для чого вони це зробили? Щоб витратити ще 15 мільйонів грошей для цих злочинців з ДБР з коштів платників податків. Зробити для того, щоб обмежити лідера опозиції Порошенка проводити виборчу кампанію, бо наступного тижня будуть оголошені вибори, які мають відбутися в кінці жовтня", - повідомив Петро Порошенко.

"Вони хотіли б, щоб Порошенко не мав можливості їздити по Україні. Дуже вони хотіли би, щоб Порошенко не мав можливості їздити і захищати український інтерес по світу. Ми не збираємося виконувати злочинні накази злочинної влади. Бо ми є єдина українська опозиція", - наголосив Петро Порошенко.

"Хочу запевнити вас, хто-хто, а Порошенко точно не здасться без бою", - наголосив п'ятий Президент України.

Високий Замок

https://wz.lviv.ua