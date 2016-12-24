Порошенко подписал указ о назначении главы Госуправления делами

В пятницу, 23 декабря, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении руководителем Государственного управления делами Ивана Куцика. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Также в пятницу президент подписал указ No572/2016 об увольнении Куцика с поста заместителя руководителя Государственного управления делами. Вторым подписанным указом стал No573/2016 о признании указа от 23 июля 2016 No 309, согласно которому Куцик был временно назначен на должность исполняющего обязанности руководителя Государственного управления делами, утратившим силу.

Кроме того, Порошенко подписал указ No574/2016 о назначении Куцика главой Государственного управления делами.