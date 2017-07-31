Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О Конституционном суде Украины", сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко подчеркнул, что подписанный документ является составной частью судебной реформы, которая направлена на обеспечение права граждан Украины на справедливый суд.

Он также отметил две принципиальные новации закона: новый прозрачный конкурс по отбору кандидатов в судьи и возможность любого юридического (за исключением представителей государства или местного самоуправления) или физического лица подать жалобу в Конституционный суд.

Напомним, Верховная Рада приняла данный закон 13 июля, за него проголосовали 245 народных депутатов.

Законопроект вводит возможность гражданину обратиться в КСУ с конституционной жалобой. Подробно описано, кто может подавать конституционную жалобу и в каком порядке.

В документе прописаны полномочия КСУ, среди которых - толкование Конституции Украины, определение соответствия Конституции актов, международных договоров; вопросы, которые выносятся на референдум.

Отдельной строкой прописано рассмотрение конституционных жалоб: "Решение вопросов о соответствии Конституции Украины (конституционность) законов (их отдельных положений) по конституционной жалобе лица, которое считает, что примененный в окончательном судебном решении по ее делу закон Украины противоречит Конституции Украины".

Отмечается, что в состав КСУ входят 18 судей, учреждение является полномочным, если в его составе есть как минимум 12 судей.

Судьей Конституционного Суда может быть гражданин Украины, который владеет государственным языком, на день назначения достиг сорока лет, имеющий высшее юридическое образование и стаж профессиональной деятельности в сфере права не менее пятнадцати лет, высокие моральные качества, является правоведом с признанным уровнем компетентности.

Он не может совмещать свою деятельность с любой, кроме преподавательской, научной или творческой.

Членов Конституционного суда должны избрать в результате конкурсов президент Украины, Верховная Рада, съезд судей Украины. Документ описывает, каким образом происходят отбор кандидатов и их назначение.

Согласно законопроекту, судья Конституционного Суда назначается на девять лет без права быть назначенным повторно.

Прописано, что безопасность судьи КСУ и членов его семьи (родителей, мужа/жены, детей) находится под защитой государства. Органы правопорядка принимают меры для безопасности судьи и членов его семьи при наличии соответствующего заявления судьи.

Одна из наиболее спорных норм касается выплат судьям КСУ их "пожизненного денежного содержания".

Выплаты судье состоят из должностного оклада и доплаты за пребывание на должности, причем оклад устанавливается в размере должностного оклада судьи Верховного Суда. Предусмотрены такие доплаты: 5% от оклада - для секретаря коллегии, 10 - для заместителя председателя суда, 15% оклада - председателю суда. Пожизненное содержание составляет половину выплат (оклада и доплат).

Кроме того, предоставляются ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 рабочих дней и служебный транспорт.

В заключительных положениях вносятся изменения в порядок избрания обмудсмена с тайного голосования ВРУ на открытое голосование, что неоднократно критиковали парламентарии. Многие поправки касались этой темы, однако не набрали достаточного количества голосов. Одна из поправок была анонсирована в качестве отмены открытого голосования ВР за омбудсмена, однако в результате оказалось, что она посвящена другой теме.