Порошенко присвоил звание Героя Украины погибшему разведчику Максиму Шаповалу

Президент Украины Петр Порошенко присвоил звание Героя Украины генерал- майору Главного управления разведки Минобороны Максиму Шаповалу, который трагически погиб в центре Киева этим летом в результате взрыва автомобиля. Об этом глава государства сообщил в Верховной Раде во время ежегодного послания, трансляцию которого ведет телеканал "112 Украина".

"Сегодня, 7 сентября, отмечает свое 25-летие героическая военная разведка Украины. Позвольте ваши аплодисменты считать нашим общим поздравлением наших разведчиков. То, что сделал для Украины генерал-майор Максим Шаповал, командир спецрезерва ГУР, к сожалению, рассказывать можно будет еще не скоро. Могу сказать о его участии в планировании разведывательных рейдов в глубокий тыл противника, где он документировал доказательства присутствия российских войск, предупреждал оттуда об опасности на конкретных направлениях для конкретных подразделений", - рассказал президент.

Указ о присвоении звания Героя Украины был подписан сегодня, добавил президент.

Напомним, что 27 июня в столице взорвали автомобиль сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны Максима Шаповала. Полковник погиб на месте: взрыв был такой силы, что обломки машины разбросало по дороге. Пострадали двое прохожих. Подрыв авто 39-летнего Шаповала правоохранители квалифицировали по статье "Террористический акт". Дело передано для расследования в Главную военную прокуратуру.