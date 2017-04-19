Порошенко призвал британских парламентариев либерализовать визовый режим для украинцев

Президент Украины Петр Порошенко во время официального визита в Великобританию встретился с лидером фракции правящей Консервативной партии Дэвидом Лидингтоном, председателем "группы дружбы" по связям с Украиной в британском парламенте сэром Джеральдом Говартом и председателем комитета парламента по иностранным делам Криспином Блантом. Об этом сообщает пресс- служба Порошенко.

"Во время встречи были обсуждены вопросы украинско-британского сотрудничества по линии НАТО и ход реализации программы структурных реформ в Украине. Отдельное внимание было уделено укреплению межчеловеческих контактов между двумя государствами и изучению английского языка", - сообщили в представительства главы государства.

Петр Порошенко также призвал британских парламентариев либерализовать визовый режим для украинцев.

Напомним, Порошенко заявил, что без санкций Запада агрессия Российской Федерации продолжилась бы вглубь Европы.