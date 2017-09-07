Порошенко призвал отменить депутатскую неприкосновенность с 2020 года

Президент Украины Петр Порошенко призвал Верховную Раду Украины отменить депутатскую неприкосновенность с введением решения в действие с 1 января 2020 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления в парламенте с ежегодным посланием.

Глава государства подчеркнул, что до конца текущей каденции парламента еще более двух лет, а ВР этого созыва уже установила "абсолютный рекорд по результативным голосованиям за лишение неприкосновенности".

Он добавил, что "впервые представления поступают не только на оппозиционеров или на "ничьих" внефракционных, но и на депутатов, которые являются членами правящих партий и правящей коалиции.

"Призываю, как вы, наверное, и ожидали, внести и согласовать, наконец, изменения в Конституцию, которые отменяют депутатскую неприкосновенность", - подчеркнул Порошенко.

Он добавил: "Чтобы облегчить для вас принятие этого решения, чтобы у вас не было ощущения, что оно каким-то образом направлено против вас, у меня есть очень простое предложение: давайте примем это решение с введением его в действие с 1 января 2020 года, - для депутатов уже новой Верховной Рады ".

