Порошенко прокомментировал идею ФРГ по в выборам в Донбассе

Проведение выборов на территории Украины, оккупированной иностранными войсками, невозможно и неприемлемо. Так прокомментировал президент Украины Петр Порошенко заявления посла Германии в Украине Эрнста Райхеля.

"Проведение выборов на оккупированной территории, в присутствии оккупационных иностранных войск является твердо и абсолютно невозможным. Это первая позиция", - сказал Порошенко на пресс-конференции в четверг, 9 февраля.

Он подчеркнул, что нельзя сравнивать оккупацию востока Украины российской армией и ситуацию в ГДР.

"Одно дело, когда иностранные войска присутствуют с согласия принимающего государства. Можно провести параллели с российской базой в Севастополе – мы много раз проводили выборы, когда российские войска с разрешения Украины присутствовали на базе в Севастополе. И совершенно неприемлемо, когда оккупационные войска попытаются продвинуть проведение выборов под дулами автоматов", – сказал Порошенко.

Глава государства напомнил, что так называемый референдум в Крыму был незаконен, проводился в присутствии десятков тысяч российских военных. "Так же невозможным мы считаем проведение выборов на Донбассе", – добавил он.

Ранее официальный представитель МИД Германии Мартин Шефер заявил, что не видит противоречия в словах Райхеля с официальной позицией Берлина.

Отметим, заявление немецкого посла вызвало скандал, в частности, МИД вызвал посла Германии на "ковер" из-за его высказываний.

