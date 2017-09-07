Порошенко: Режим санкций для России не является смертельным, но это действенный механизм

Санкции должны заставить Россию сесть за стол переговоров. Об этом президент Украины Петр Порошенко сказал во время выступления в парламенте с посланием к депутатам.

По его словам, главная задача санкций - склонить РФ к переговорам.

"Режим санкций для России не является смертельным, но это действенный механизм, чтобы усадить Россию за стол переговоров", - сказал Порошенко.

Президент подчеркнул, что Украина будет всеми силами добиваться усиления и углубления санкций против РФ.

Напомним, 2 августа президент США Дональд Трамп подписал и ввел в действие новый закон о санкциях против России.

6 сентября стало известно, что послы Европейского Союза решили продлить европейский санкции против РФ на полгода. Ожидается, что утвердят они это решение 13 сентября, а в силу оно вступит с 14-го.