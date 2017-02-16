Порошенко: Торговля с ОРДЛО нужна для возвращения Донбасса

Ограниченные экономические отношения с временно оккупированными территориями являются частью стратегии возвращения Донбасса. Об этом сегодня на торжественном собрании, посвященному Дню чествования участников боевых действий на территории других государств, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Мы воплощаем стратегию возобновления территориальной целостности Украины, возвращения Украины на Донбасс. Исходя из этой стратегии и только, мы сохраняем ограниченные и очень лимитированные экономические отношения", - сказал он.

Порошенко подчеркнул, что такие отношения не являются "торговлей с оккупантом", а сотрудничеством с предприятиями, которые остались в правовом поле Украины, находясь на временно оккупированных территориях.

16 февраля 2017 года на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины будет рассмотрен вопрос о принятии неотложных мер по нейтрализации угроз энергетической безопасности страны. "Будем принимать дополнительные решения о диверсификации источников поставки энергетического угля, не забывая о том, что уголь, добываемый на оккупированных территориях, тоже наш, украинский...", - заявил Порошенко.