Порошенко внес изменения в состав Комиссии по евроатлантической интеграции Украины

Президент Украины Петр Порошенко внес ряд изменений в состав Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Так, Порошенко ввел в состав Комиссии заместителя министра энергетики и угольной промышленности Украины по вопросам европейской интеграции Н.Бойко, заместителя министра финансов Украины А.Градиля, заместителя министра внутренних дел Украины по вопросам европейской интеграции А.Дееву, исполняющего обязанности председателя Государственной инспекции ядерного регулирования Б.Столярчука, а также заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Г.Туку.

Кроме того, президент утвердил в составе Комиссии первого заместителя министра иностранных дел Украины Вадима Пристайка и вывел из состава Комиссии М.Акопян, И.Диденко, Т.Килочицкую и С.Марченко.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко заявил, что ждет от французов выбора "в пользу сильной Франции в объединенной Европе".