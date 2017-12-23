Порошенко внес в Раду законопроект об антикоррупционном суде

В Верховной Раде зарегистрирован внесенный президентом Петром Порошенко законопроект "О Высшем антикоррупционном суде". Как отмечается на сайте парламента, законопроект был зарегистрирован 22 декабря и определен президентом как неотложный.

Текст документа на сайте пока отсутствует.

Накануне сообщалось, что ряд экспертов презентовали Порошенко законопроект об антикоррупционном суде, который учитывает рекомендации специалистов ОБСЕ и выводы Венецианской комиссии.

Ранее, Верховная Рада на заседании 21 декабря отозвала законопроект No6011 об антикоррупционном суде авторства ряда парламентариев. Этот законопроект был зарегистрирован в феврале 2017 года и внесен парламентом в повестку дня сессии. Позже Рада неоднократно пыталась снять с его рассмотрения, чтобы открыть путь для регистрации новой инициативы.

Напомним, 6 ноября представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила о том, что Петр Порошенко готов через две недели внести в парламент свой вариант законопроекта об антикоррупционном суде, если за это время в Верховной Раде не будет создана рабочая группа для выработки консенсусного проекта такого закона.

Ранее глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин отметил факт того, что своими предложениями создать в парламенте рабочую группу для наработки закона Порошенко лишь затягивает время и пытается переложить ответственность на народных избранников.