Порошенко встретится в Мюнхене с Пенсом и Столтенбергом

Президент Украины Петр Порошенко в рамках Мюнхенской конференции проведет встречи с вице-президентом США Майклом Пенсом и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщила пресс-служба главы государства.

"17-18 февраля 2017 года президент Украины Петр Порошенко будет находиться с рабочим визитом в Федеративной Республике Германия для участия в 53-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности (...) В рамках конференции президент Украины проведет ряд двухсторонних встреч с руководством иностранных государств и международных организаций. В частности, запланированы встречи с президентом Польши (Анджеем) Дудой, вице- президентом США Пенсом, генеральным секретарем НАТО Столтенбергом", - сказано в сообщении.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о намерении встретиться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на конференции по безопасности в Мюнхене, чтобы обсудить ситуацию в Украине.

"Я встречусь с министром иностранных дел Лавровым на полях Мюнхенской конференции по безопасности, это будет полезной платформой продолжения диалога с Россией. И я жду с нетерпением этой встречи", - сказал Столтенберг.