Порошенко заручился очень сильной поддержкой от Трампа, - посол США

Президент Украины Петр Порошенко получил очень сильную поддержку от президента США Дональда Трампа во время их встречи в Белом доме.

Об этом рассказала посол США Мари Йованович газете "День".

По ее словам, во время встречи было очень четко сказано, что США решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Встреча, которую вы, наверное, видели в СМИ и по фотографиям, состоялась в Овальном офисе Белого дома. Я не могу говорить за другого, но, безусловно, когда вы находитесь в Белом доме в Овальном офисе, возникает особое ощущение на таких встречах . Эта встреча не была случаем в этом смысле ", - сказала Йованович.

"Считаю, это была прекрасная встреча, все темы были рассмотрены во время беседы. Президент Порошенко получил очень сильную поддержку от президента Трампа, вице-президента Пенса и других членов Кабинета. Было очень четко указано, что США решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины ", - отметила посол.

Напомним, Дональд Трамп 25 июля в Твиттере написал, что генеральному прокурору США следует провести расследование в отношении попыток Украины саботировать его избирательную кампанию.