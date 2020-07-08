Порошенку запобіжний захід обирати не будуть - адвокат

Під час засідання з обрання запобіжного заходу Порошенку несподівано оголосили про завершення досудового слідства.
Напередодні, 7 липня, суд подовжив термін досудового слідства по цій справі ще на три місяці / фото УНІАН
Клопотання прокуратури щодо обрання запобіжного заходу п'ятому президенту й нині народному депутату Петру Порошенку розглядати не будуть.
Про це у Facebook повідомив адвокат екс-президента Ілля Новіков.
Як повідомляв УНІАН, під час засідання з обрання запобіжного заходу Порошенку несподівано оголосили про завершення досудового слідства у справі про призначення Сергія Семочка на посаду першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки.
Водночас напередодні, 7 липня, суд подовжив термін досудового слідства по цій справі ще на три місяці.
Порошенка підозрюють в наданні завідомо незаконного наказу, який спонукав тодішнього голову Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка до перевищення службових повноважень.
Суд розглядає клопотання прокурорів про обрання запобіжного заходу Порошенку у вигляді особистого зобов'язання.