Портал "Дія" відбив масштабну кібератаку - Федоров

На портал "Дія" ввечері 15 лютого вчинено потужну DDoS-атаку, її вдалося відбити.

Про це повідомив у Телеграмі віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Укрінформ.

"Приблизно о 20:00, услід за банками, потужна DDoS-атака розпочалася і на портал "Дія", що було очікуваним. Початковий вектор - Росія та Китай. Десь 600 тисяч пакетів шкідливого трафіку в секунду. Наші фахівці швидко "обрізали" цей напрямок, але атака повернулася вже із Чехії та Узбекистану. І знову була "відбита", - зазначив Федоров.

За його словами, для користувачів атака залишилася непомітною.

"Працюємо під постійним тиском та провокаціями, але максимально мобілізовані та сконцентровані. Зберігаємо спокій та рухаємося далі", - зазначив Федоров.

Раніше Міністерство оборони поінформувало, що, ймовірно, офіційний вебпортал відомства увечері 15 лютого зазнав DDoS-атак. Окрім того, про DDoS-атаку повідомили в Ощадбанку і ПриватБанку.

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації у Фейсбуці підтвердила, що ввечері 15 лютого відбулася потужна DDOS-атака на низку інформаційних ресурсів України. Зокрема, було зафіксовано перебої в роботі вебсервісів Приватбанку та Ощадбанку. Також атаки зазнали сайти Міністерства оборони та Збройних сил України.

Роботу банківських вебресурсів уже відновлено.

"Робоча група з фахівців основних суб'єктів національної системи кібербезпеки вживає всіх необхідних заходів для локалізації та протидії кібератаці", - заявили в ДССЗЗІ.