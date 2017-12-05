Посол США анонсировал новый раунд переговоров Волкера и Суркова

Четвертый раунд переговоров между специальным представителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером и помощником президента России Владиславом Сурковым запланирован на следующей неделе.

Об этом в эфире радиостанции "Коммерсант FM" сообщил посол США в РФ Джон Хантсман.

"Обе стороны встретятся на следующей неделе", - сказал Хантсман.

При этом он отметил, что предыдущие три раунда переговоров "были непродуктивны".

По его словам, то, что идет переговорный процесс, уже внушает доверие. "Мне кажется, это уже будет четвертый раунд переговоров. Надеюсь, что на четвертом раунде будут уже признаки успеха. Я сам воодушевлен", - сказал он.

При этом Хантсман считает, что Москва и Вашингтон отходят от низшей точки в отношениях, но им еще необходимо преодолеть нынешние противоречия. "В политике и международных отношениях нет такого понятия как точка невозврата, есть такое понятие как цикл отношений. И цикл, через который мы проходим, который, я надеюсь, становится стабильным, мы отходим от самой низшей точки (отношений)", - добавил он.

По словам дипломата, значительное ухудшение отношений произошло "в результате двух событий: первое - это Украина и Крым, а второе - выборы 2016 года (в США)".

Он подчеркнул, что хотел бы, чтобы Минские соглашения были выполнены, после чего последует отмена санкций против РФ.

Хантсман подчеркнул, что украинское урегулирование является главным препятствием в налаживании отношений РФ и США.

Как сообщалось, 13 ноября в Белграде (Сербия) состоялась третья встреча Волкера и Суркова. По ее итогам американская сторона заявила, что США и РФ продолжат прилагать усилия для прекращения войны на Донбассе, несмотря на различные концепции относительно путей достижения мира.

В свою очередь Сурков сообщил, что Волкер передал ему предложения к российскому проекту резолюции Совета безопасности ООН по размещению миротворцев на Донбассе. "Детально обсудили российскую инициативу по развертыванию сил ООН в Украине. Американские друзья передали свои предложения к нашему проекту резолюции Совбеза - двадцать девять абзацев. Три из них наша делегация признала приемлемыми. Мало, конечно. Но все-таки три - не равно нулю. Лучше, чем ноль", - отметил Сурков.

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