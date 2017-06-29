Посол США допустила проведение нового конкурса в Верховный суд Украины

Посол США в Украине Мари Йованович считает, что если никто из нынешних кандидатов в новый Верховный суд не соответствуют критериям добропорядочности, нужно проводить новый конкурс.

"Я хотела бы отметить, что критически важно, чтобы люди, которые будут выбраны, соответствовали высочайшим профессиональным и моральным стандартам, и сейчас, я так понимаю, комиссия ищет 120 кандидатов. Но я думаю, что с нашей точки зрения и точки зрения других заинтересованных, если 120 кандидатов, которые имеют высочайшие моральные качества и являются самыми квалифицированными, не могут быть найдены в этом раунде (конкурса), то возможно нам нужен второй раунд", - сказала она в ходе международной конференции "Украина - ЕС: интеграция в меняющемся мире" в Киеве.

Посол США подчеркнула, что судьи Верховного суда назначаются на всю жизнь, и принятое решение об их назначении не может быть отменено.

Как писало ZN.UA. в 80% случаев Высшая квалификационная комиссия судей не согласилась с негативными выводами Общественного совета добропорядочности (ОСД) относительно кандидатов на должности судей нового Верховного суда

Подробнее о проблемах конкурса в новый Верховный суд и судебной реформе читайте в статье Михаила Жернакова "Старый новый Верховный суд" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: Интерфакс-Украина