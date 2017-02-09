П.Порошенко сегодня встретится с премьером Греции

Президент Украины Петр Порошенко в четверг проведет встречу с Премьер-министром Греческой Республики Алексисом Ципрасом, который находится с визитом в Украине, передает УНН со ссылкой на пресс- службу АП.

"9 февраля Петр Порошенко проведет встречу с А.Ципрасом", - говорится в сообщении.

Церемония встречи запланирована на 11:00.

Около 12:05 ожидаются заявления для прессы лидеров двух стран.

Накануне В.Гройсман провел переговоры с премьер-министром Греции.

В.Гройсман и А.Ципрас договорились возобновить работу межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.