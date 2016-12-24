П.Порошенко: высокая явка на выборах в объединенных общинах оказалась неожиданной

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что высокая явка граждан на выборах в объединенных общинах оказалась неожиданной. Об этом он сказал во время встречи с новоизбранными главами и депутатами объединенных территориальных общин, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

"Довольно неожиданной оказалась высокая явка граждан на этих выборах", - цитирует П.Порошенко пресс-служба.

Президент добавил, что в избирательных технологиях существует закономерность, характерная для всего демократического мира: чем ниже уровень избираемой власти, тем менее активно люди голосуют. Однако на этих выборах явка граждан оказалась значительно выше, чем на общенациональных местных выборах в прошлом году, а кое-где - вообще вышла на уровень президентских или парламентских выборов.

"Выборы стали своего рода мини-плебисцитом в поддержку децентрализации. Такая активность избирателей в сочетании с вашей победой демонстрирует, что люди не просто поверили в децентрализацию, а решительно ее поддержали. Они поняли, что передача полномочий и финансовых ресурсов на места соответствует их жизненным интересам, потому что это все дало возможность начать решать застарелые проблемы, денег на которые не хватало на протяжении десятилетий. А теперь они есть", - отметил Президент.

Глава государства подчеркнул, что 1 744 меньшие общины объединились в 367 более состоятельных общин и это открыло новые возможности для более трех миллионов граждан, которые там живут.

Напомним, П.Порошенко считает, что худшие времена в экономике и социальной сфере позади.

Источник: УНН Комментарии

