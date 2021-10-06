Працівники Укрексімбанку уникають отримання підозри, правоохоронці встановлюють їхнє місцеперебування

Правоохоронці поки не змогли вручити підозри працівникам державного Укрексімбанку у справі про напад на журналістів програми "Схеми" під час запису інтерв'ю.

Про це заявила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець у коментарі журналістам під час акції протесту біля будівлі банку.

"Коли представники Нацполіції та прокуратури зв'язалися з адміністрацією банку, їм повідомили, що одна особа на цей час склала повноваження, інша - написала заяву про звільнення. Попри це, вони не є на цей час звільненими і мають перебувати на робочому місці. Однак адміністрація банку повідомила, що цих осіб на робочому місці немає, а підстави їх відсутності невідомі", - наголосила вона.

За словами Максимець, наразі процес вручення повідомлень про підозру за ч. 1 і 3 ст. 171 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) триває. Правоохоронці залишили в адміністрації банку повідомлення про підозру та повістки з викликом до органу дізнання для проведення процесуальних і слідчих дій.

"Вживаються заходи для встановлення їхнього місцеперебування. Щойно воно буде встановлено, їм повідомлять про підозру особисто. Ми сподіваємось, що це питання буде вирішено вже сьогодні", - додала речниця прокуратури.

Окрім цього, Максимець зазначила, що один із фігурантів провадження, ймовірно, перебував у приміщенні банку, але згодом нібито через стан здоров'я залишив будівлю через інший вихід.

За даними "Української правди", йдеться про директора департаменту інформаційної політики Укрексімбанку Володимира Пікалова.

Тим часом Комітет Верховної Ради з питань свободи слова провів засідання, на якому засудив дії співробітників Укрексімбанку. Також члени комітету вирішили звернутися до т.в.о. голови правління банку Сергія Єрмакова і рекомендувати йому тимчасово відсторонити людей, які причетні до нападу - керівника служби безпеки Укрексімбанку Ігоря Тельбізова, директора департаменту інформаційної політики Володимира Пікалова та інших причетних.

Зі свого боку т.в.о. начальника управління дізнання Голосіївського управління поліції Сергій Чорноморець, який також був присутній на засіданні, заявив, що банк у відповідь на запит правоохоронців надав їм відео з камер спостереження не в повному обсязі.

"Було надане відео, де фіксується вхід та вихід журналістів з вулиці, в фойє приміщення банку. І все. Що стосується, на мою думку, цікавого відео з приймальні, його не було надано", - сказав він.

У зв'язку з цим члени комітету також вирішили звернутися до керівництва правління банку максимально сприяти і добровільно в якомога стислі терміни надати всю інформацію, яка в наявності і цікавить слідство.

4 жовтня журналісти-розслідувачі програми "Схеми" заявили про напад на знімальну групу в кабінеті голови правління державного Укрексімбанку Євгена Мецгера. За їхніми словами, інцидент стався під час запису інтерв'ю з Мецгером - йому не сподобалися запитання, після чого працівники банку вилучили у журналістів техніку і видалили записи.

У банку факт нападу спростовують, стверджуючи, що журналісти намагалися отримати секретну інформацію. Редакція "Схем" звинуватила Укрексімбанк у приховуванні правди у своєму коментарі.

Пізніше редакції програми "Схеми" вдалося відновити відеозапис інциденту з нападом на журналістів у кабінеті голови правління Укрексімбанку.

На наступний день Мецгер повідомив, що написав заяву з проханням відсторонити його з посади на період службового розслідування. Наглядова рада оперативно її схвалила та призначила виконувача обов'язків. Сам же Мецгер попросив вибачення в журналістів.

Бабель

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