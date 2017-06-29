Представления о награждении Ищейкина и Гереги были внесены спикером - АП

В Администрации президента не обнародуют, за что именно награждены народные депутаты Александр Герега, Константин Ищейкин и мэр Чернигова Владислав Атрошенко.

Об этом сообщает "Українська правда" со ссылкой на пресс-службу АП.

"Преамбула указа является общей, в ней не конкретизируются заслуги (вклад) каждого награжденного лица. Конкретные заслуги (взнос) указываются в наградных листах, которые направляются вместе с представлением о награждении".

"Вместе с тем, наградные листы содержат конфиденциальную информацию о лице (личные данные), поэтому не могут передаваться третьим лицам", - отметили в администрации Порошенко.

При этом там уточнили: "Представление о награждении Константина Ищейкина и Александра Гереги были внесены председателем Верховной Рады. Представление о награждении Владислава Атрошенко внесены Черниговской областной государственной администрацией с письменного поддержке председателя Ассоциации городов Украины Виталия Кличко. Представление о награждении Константина Кулика внесены Генеральной прокуратурой".

В АП отметили, что все представление внесено в соответствии с требованиями Порядка представления к награждению и вручения государственных наград Украины (от 19 февраля 2003 года).

На вопрос о том, будет ли отозвано награды нардепов Константина Ищейкина (БПП) и Александра Гереги (внефракционный), черниговского мэра Владислава Атрошенко и заместителя начальника департамента Генеральной прокуратуры Константина Кулика, в АП ответили: "Процедура "отзыва" наград не предусмотрена".

28 июня по случаю Дня Конституции Украины президент наградил около 190 человек за "значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм". Среди них и упомянутые выше лица.

Александр Герега и Владислав Атрошенко голосовали за так называемые диктаторские законы 16 января 2014 года.

Константина Кулика НАБУ подозревало в незаконном обогащении. Несмотря на это, в апреле 2017 года генпрокурор перевел его с должности прокурора АТО на должность заместителя начальника департамента международно-правового сотрудничества ГПУ.