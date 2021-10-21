Прем'єр-міністр Ізраїлю подякував Зеленському за ухвалення закону проти антисемітизму в Україні

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет подякував президенту України Володимиру Зеленському за ухвалення закону про запобігання і протидію антисемітизму в Україні під час телефонної розмови, повідомляє прес-служба глави держави в четвер.

Зеленський зі свого боку подякував Нафталі Беннету за послідовну підтримку Ізраїлем суверенітету і територіальної цілісності України, зокрема в рамках ООН.

Зазначається, що "Володимир Зеленський відзначив символічність державного візиту в Україну президента Ізраїлю Іцхака Герцога в жовтні 2021, в рамках якого лідери держав взяли участь у заходах 80-ї річниці трагедії Бабиного Яру.

Співрозмовники обговорили подальші кроки з метою поглиблення українсько- ізраїльського співробітництва в сферах, що становлять обопільний інтерес.