Президент Грузії прибула до Києва з офіційним візитом

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі прибула до України з офіційним візитом.

Про це у своєму Twitter повідомив заступник Міністра закордонних справ України Василь Боднар. На його фото можна бачити, що лідерку країни урочисто зустріли в аеропорту.

За даними ОП, завтра Саломе Зурабішвілі має зустрітись з президентом України Володимиром Зеленським. Зустріч відбудеться в Маріїнському палаці, офіційна церемонія призначена на 11:00.

Видання "Грузія Online з посиланням на Адміністрацію президента Грузії повідомляє також про заплановані зустрічі Зурабішвілі з прем'єром Денисом Шмигалем та спікером ВР Дмитром Разумковим.

Зурабішвілі прибула до України з делегацією, в яку входять представники Адміністрації президента, законодавчої та виконавчої влади.

Зубарішвілі - перша в історії країни жінка-президент, обрана всенародним голосуванням. Була обрана у 2018 році. Примітно, що політичну кар'єру вона розпочала у Франції, оскільки народилась в родині емігрантів.

До цього тривалий час працювала в МЗС Франції, була главою Генерального секретаріату національної оборони Франції з міжнародних питань і стратегії, очолювала МЗС Грузії. За матеріалами УНІАН.