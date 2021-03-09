Президент Зеленський та перша леді вшанували пам'ять Тараса Шевченка (ФОТО)

Сьогодні, 9 березня, в Україні відзначають 207-річницю від дня народження видатного поета й художника Тараса Шевченка. Пам'ять митця вшанували президент Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою.

Про це інформує UATV із посиланням на пресслужбу ОП.

Володимир та Олена Зеленські поклали квіти до пам'ятника Кобзареві у Києві.

"Творчість та життєва позиція Тараса Шевченка завжди єднали українців навколо боротьби за цінності свободи та справедливості. Його Заповіт пройшов крізь століття і продовжує залишатися актуальним у наші дні", - сказав глава держави.