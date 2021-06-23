Президентка Грузії прибула до України

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі розпочала офіційний візит в Україну.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар у Twitter.

Президент Грузії пані Саломе Зурабішвілі @Zourabichvili_S розпочала свій офіційний візит до України @MFA_Ukraine @MFAgovge pic.twitter.com/x6DgwYh7qB

- Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) June 22, 2021

23 червня відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського і президента Грузії Саломе Зурабішвілі. В обідній час очікується зустріч з пресою в Маріїнському палаці.

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