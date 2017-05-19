Прокуратура возбудила дело после поломки фрегата "Гетман Сагайдачный"

Военная прокуратура Южного региона требует оштрафовать подрядчика, который выполнил гарантийный ремонт фрегата "Гетман Сагайдачный", поскольку вскоре после этого на корабле ВМС сломался дизельный двигатель. Об этом говорится на сайте ведомства.

"Установлен факт выхода из строя дизельного двигателя фрегата ВМС Вооруженных Сил Украины "Гетман Сагайдачный" вскоре после его ремонта на выполнение государственного оборонного заказа. Несмотря на нарушение условий контракта, предприятие-подрядчик не устранило дефекты двигателя по гарантии в течение согласованного срока, что негативно влияет на боеготовность ВМС ВСУ", - говорится в сообщении.

Военной прокуратурой Южного региона предъявлен иск на сумму 668 тыс. грн (сумма штрафа). Продолжается судебное разбирательство дела.

Напомним, что Кабинет министров Украины направил на ремонт и модернизацию флагмана ВМФ фрегата "Гетман Сайгайдачный" 91 миллион гривен. Средства выделены в рамках бюджетной программы развития вооружения и военной техники Вооруженных сил Украины.

Как сообщала "Страна", самый большой корабль ВМС Украины "Гетман Сагайдачный" отправили на техосмотр в плавучий док Черноморского судоремонтного завода. Только на ремонт из бюджета выделили 14,5 миллионов гривен.