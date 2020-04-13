Рада дозволила судам розглядати кримінальні справи в режимі відеоконференції

Верховна Рада дозволила судам проводити судове засідання на досудовій і судовій стадії кримінального провадження за рішенням суду в режимі відеоконференції.

За прийняття законопроєкту No3276 у цілому проголосували 310 депутатів при мінімально необхідних 226, передають "Українські новини".

Також суд може прийняти рішення про обмеження доступу осіб, які не є учасниками процесу, на засідання під час карантину.

Розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, крім клопотання, поданого на розгляд у Вищий антикорупційний суд, не проводитиметься в режимі відеоконференції. А клопотання про продовження запобіжного заходу у цьому режимі може бути розглянуто, якщо проти цього не заперечує підозрюваний (обвинувачений).

Якщо суддя (колегія суддів) не може розглянути такі клопотання, справу можуть передати на розгляд іншому судді, або його розгляне голова чи інший суддя зі складу колегії суддів, якщо справа розглядається колегіально, її можуть передати для розгляду в інший суд, визначений судом апеляційної інстанції або головою Касаційного кримінального суду Верховного Суду.

Сторона обвинувачення зобов'язана подавати клопотання про продовження строку тримання під вартою не пізніше ніж за 10 днів до закінчення дії попередньої постанови про утримання під вартою.

Якщо в конкретному суді, крім Антикорупційного, неможливо визначити слідчого суддю для розгляду клопотання, справу можуть передати в інший суд, визначений апеляційною інстанцією або головою Касаційного кримінального суду Верховного Суду.

Відповідні зміни до Кримінально-процесуального кодексу будуть чинними тільки протягом карантину, встановленого Кабінетом Міністрів.

Рада суддів України попросила громадян на час карантину утриматися від відвідин засідань.

30 березня Рада дозволила судам розглядати адміністративні, господарські та цивільні справи в режимі відеоконференції.

