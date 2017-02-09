Верховная Рада приняла закон о службе в органах местного самоуправления. За соответствующее решение проголосовали 253 народных депутата, передает корреспондент УНН.

Закон предусматривает, что служба в органах местного самоуправления - это публичная, профессиональная деятельность граждан Украины, которые занимают должности в органах местного самоуправления, направленная на реализацию территориальными общинами права на местное самоуправление и отдельных полномочий органов исполнительной власти, предоставленных законом, определяет права и обязанности госслужащего.

Кроме этого предполагается, что набор на службу в органах местного самоуправления осуществляется на основании конкурса. В состав конкурсной комиссии могут быть включены от 3 до 5 человек.

Служащий местного самоуправления назначается на должность бессрочно, кроме случаев, определенных законом.

Срок пребывания в должности служащего местного самоуправления устанавливается в случае:

1) замещения должности на срок отсутствия служащего местного самоуправления, за которым в соответствии с законом сохраняется должность;

2) занятие должности служащего местного самоуправления, направленного в высшее учебное заведение для прохождения обучения на дневной форме по направлению соответствующего органа местного самоуправления.

3) Сельский, поселковый, городской, районный в городе совет по предложению сельского, поселкового, городского председателя, председателя районного в городе совета может установить четырехлетний срок пребывания в должности управляющего делами исполнительного комитета сельского, поселкового, городского, районного в городе совета.

Напомним, 9 февраля Верховная Рада изменила процедуру получения полномочий сельских, поселковых и городских голов . Парламентарии 238 голосами поддержали соответствующий законопроект.

Кроме того, Верховная Рада установила срок полномочий старосты.

Парламентарии поддержали соответствующий законопроект во втором чтении и в целом.

Также Рада приняла в первом чтении законопроект о Конституционном суде, а еще позволила рассмотрение дел об усыновлении с участием присяжных.

Как сообщал УНН, 9 февраля во время заседания Верховной Рады в сессионном зале устроили потасовку два народных депутата - Иван Мельничук и Сергей Лещенко. В результате - С.Лещенко оторвали рукав пиджака.