Рада суддів України не змогла обрати членів Етичної ради

У Раді суддів України 13 вересня відбулося таємне голосування щодо обрання трьох членів Етичної ради, яка оцінюватиме доброчесність членів та кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів. За його результатами, жоден з чотирьох кандидатів не набрав достатньої кількості голосів.

Це означає, що початок нового етапу судової реформи заблоковано.

П'ять голосів отримала суддя Верховного Суду Ганна Вронська, по чотири голоси отримали три кандидати - суддя Апеляційної палати ВАКС Микола Глотов, суддя Львівського апеляційного адміністративного суду Василь Клюба та суддя Пустомитівського районного суду Львівської області Микола Кіпчарський.

Не підтримали жодного кандидата 16 членів РСУ. Загалом було 26 бюлетнів для голосування.

3 серпня президент Володимир Зеленський підписав закон щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів - це важлива складова судової реформи в Україні.

Згідно із документом, членів ВККС призначатиме Вища рада правосуддя за результатами відкритого конкурсу, який проведуть за участі представників міжнародних організацій.

Водночас його проведе спеціальна конкурсна комісія. До її складу увійдуть троє чинних суддів (або у відставці, але у цьому випадку їх має запропонувати Рада суддів України) та три особи, запропоновані міжнародними та іноземними організаціями.