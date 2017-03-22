Рада в четверг рассмотрит законопроект о лишении чиновников гражданства за второй паспорт

На голосование в Раду будет внесен законопроект с измененной формулировкой: за двойное гражданство будут лишать украинского паспорта только чиновников.

За двойное гражданство будут лишать украинского паспорта только чиновников

Василий Артюшенко, ZN.UA Спикер парламента Андрей Парубий поручил Комитету по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений срочно рассмотреть президентский законопроект No6175, чтобы принять его на пленарном заседании в четверг.

"Это законопроект рассматривался и на совете руководителей фракций, и была найдена компромиссная формулировка, которая дает основания говорить про то, что он будет поддержан в зале", - сказал Парубий на заседании Рады.

По его словам, обсуждение проходило и при участии Петра Порошенко. "И президент согласился с той формулировкой, чтобы чиновники, госслужащие не могли иметь другого паспорта, кроме украинского, и могли лишаться (гражданства)", - добавил спикер парламента.

Парубий напомнил, что "украинскими спецслужбами, украинской армией руководили люди с паспортом Российской Федерации, что привело к развалу украинской армии и к агрессии России".

"Мы должны остановить это тут, в этом зале", - сказал спикер.

Ранее президент Украины Петр Порошенко внес Верховную Раду проект изменений в закон "О гражданстве Украины". Как заявил представитель президента в Верховной Раде, народный депутат из фракции БПП Артур Герасимов, проект закона устанавливает, что лицо, которое добровольно получило гражданство иностранного государства, будет считаться подпадающим под требование прекращения украинского гражданства. Законопроект также предлагает уточнить основания для утраты гражданства Украины. Одним из оснований для потери гражданства Украины предлагается считать отказ лица от паспорта иностранного государства после получения гражданства Украины.