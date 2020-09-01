Рада змінить графік роботи першої сесії

Верховна рада України змінить графік роботи першої сесії. Два тижні перед місцевими виборами і тиждень після них народні депутати працюватимуть в регіонах.

Про це сказав голова Верховної ради Дмитро Разумков під час ток-шоу "Свобода слова", передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми змінимо графік нашої (сесії ВР, - ред.) роботи і два тижні перед виборами та тиждень після - ми попрацюємо в регіонах, а в жовтні ми проведемо пленарні тижні", - сказав він.

Нагадаємо, виборчий процес в Україні стартує 5 вересня, самі вибори відбудуться 25 жовтня.

Місцеві вибори поки не були призначені на окупованих територіях Донецької і Луганської областей, при цьому вони можуть бути призначені спеціальною постановою.

Як заявив заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, у Верховній раді поки не мають наміру вносити зміни до постанови про проведення місцевих виборів в Україні 25 жовтня.