Разумков не бачить підстав для перенесення місцевих виборів

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков сказав, що не бачить юридичних механізмів та підстав, станом на сьогодні, чому потрібно переносити проведення місцевих виборів. Про це він сказав в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.

"Місцеві вибори передбачені Конституцією. І змінити зараз ці строки, перенести їх якимось чином, достатньо важко. Юридичних механізмів і підстав, чому це треба буде зробити, поки що, станом на сьогодні - я не бачу. Будемо сподіватися, що ми не будемо йти по негативному сценарію, в нас буде все добре і ми спокійно зможемо провести вибори восени цього року. Принаймні, сьогодні всі до цього повинні готуватися. І уряд, і Верховна Рада України так само", - сказав Разумков.

Нагадаємо, на місцевих виборах у 2020 році переселенці матимуть право і голосувати і увійти у списки будь-якої партії.