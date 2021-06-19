Разумков розповів, коли Україна зможе стати членом НАТО

Україна не зможе стати членом Північноатлантичного союзу протягом найближчого року, але впродовж 10 років це "теоретично можливо". Таку думку 19 червня у програмі "Суботнє інтерв'ю" для "Радіо Свобода" висловив голова Верховної Ради України Дмитро Разумков.

За його словами, потрібно "бути відвертими", за рік "ми це зробити не зможемо".

"Ми повинні провести багато реформ для того, щоб відповідати і стандартам НАТО у плані обороноздатності, і стандартам забезпечення української армії, і багато інших речей", - сказав Разумков.

Він зазначив, що НАТО - не лише військовий блок, а й гуманітарна організація, "із якою Україна багато років співпрацює".

"Я впевнений, що ми досягнемо цієї мети, але цей шлях буде непростий, і сказати, що він буде короткий, неправильно... 10 років - теоретично це можливо", - вважає Разумков.

Україна активізувала співпрацю з НАТО 2014 року на тлі окупації Криму Росією і збройного конфлікту на Донбасі. Наприкінці 2014 року Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає відмову України від політики "позаблоковості". Відповідно до Воєнної доктрини України, ухваленої 2015 року, поглиблення співпраці з НАТО є пріоритетним завданням.

14 червня 2021 року у Брюсселі відбувся саміт НАТО, у підсумковому комюніке якого зазначали, що Альянс підтримує входження України в НАТО.

Також учасники саміту висловили підтримку територіальної цілісності й суверенітету України, Грузії та Молдови, заявили про невизнання анексії Криму Росією. Альянс закликав Росію скасувати включення США і Чеської Республіки до переліку недружніх країн, відмовитися від нарощування військ біля кордону України і припинити обмежувати судноплавство в частинах Чорного моря.

Окремо генсек Альянсу Єнс Столтенберг підкреслив, що Росія не зможе накласти вето на рішення про вступ України в НАТО.

Президент США Джо Байден також заявив, що російська агресія не стане перешкодою для вступу України в НАТО. Водночас на запитання, чи нададуть Україні ПДЧ, він сказав, що "це ще треба буде побачити" і спочатку Україна має викорінити корупцію.