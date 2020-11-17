Разумков розповів про свої політичні амбіції

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що перед Україною постали значні виклики, а тому необхідно зосередитись на вирішенні конкретних проблем, а не на політичних амбіціях.

Як передає Укрінформ, так спікер відповів на питання, чи є в нього амбіції очолити державу в інтерв'ю виданню Welt, переклад якого надала пресслужба парламенту.

"Мене кілька разів запитували, чи не мрію я про вищі посади. Але моя робота - не мріяти, а виконувати актуальні завдання. До наступних виборів ще довгий шлях. Україна має великі виклики. Тепер нам потрібно зосередитись на вирішенні цих проблем, а не на політичних амбіціях. Українською, моя посада - Голова парламенту, німецькою - президент парламенту. Отже, принаймні деякою мірою, я вже президент", - зазначив Разумков.