Разумков заявив, що "слуги" шантажували його, вимагаючи призначити "свого" главу апарату Ради

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що фракція Слуга народу погрожувала йому відставкою, вимагаючи призначити "нашого" керівника апарату парламенту.

Про це він повідомив у ефірі каналу Україна 24.

"Чому питання про керівника апарату з'явилося як шантаж голови Верховної Ради? Або признач нашого, або ми тебе знімати будемо. Я на шантаж не вівся, вибачте, і вестися не буду. Або я щось збрехав?" - сказав Разумков.

Присутній у студії глава партії СН Олександр Корнієнко запитав: "Я вас шантажував цим?".

"А хто мені листа надіслав? Не Арахамія? Або призначай, або ми тебе знімаємо" - сказав Разумков, додавши, що не дасть ображати працівників апарату.

"Щодо керівника апарату, призначайте, подивимося, як він працюватиме у вас. Але робити людей, які працюють на державну інституцію парламенту України, заручниками наших з вами політичних перетягувань канату я не дам", - сказав Разумков.

20 вересня на засіданні фракції СН депутати затвердили трьох кандидатів на посаду глави апарату Ради. Наступного дня голова фракції Давид Арахамія направив Разумкову листа з пропозицією призначити когось із них.

Арахамія пояснив це тим, що вже протягом року немає керівника апарату, є тимчасовий виконувач обов'язків. Хоча, за словами голови фракції СН, закон передбачає, що це може тривати не більше двох місяців.

Журналіст Юрій Бутусов написав, що таким чином Разумкова хотіли змістити з посади.